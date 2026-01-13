Anexarea Groenlandei: Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus în Camera Reprezentanților

După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill.

„Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Obiectivele proiectului de lege, conform textului acestuia, includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională”, a declarat Fine în comunicatul de presă. „Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite. America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care disprețuiesc valorile noastre și caută să ne submineze securitatea”, a adăugat el.

Proiectul de lege prevede că președintele Donald Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

După ce SUA vor prelua Groenlanda, conform proiectului de lege, liderul de la Casa Albă va trebui să trimită Congresului un raport cu posibile modificări ale legislației federale „pe care președintele le consideră necesare pentru a admite teritoriul nou achiziționat ca stat”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că nu există un „calendar” pentru preluarea Groenlandei de către SUA. „Trump nu a stabilit un calendar, dar este cu siguranță o prioritate pentru el”, a declarat Leavitt reporterilor.

„Cred că președintele a fost foarte clar aseară”, a continuat ea. „A spus că dorește ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, deoarece consideră că, dacă nu o vom face, aceasta va fi în cele din urmă achiziționată sau chiar preluată în mod ostil de China sau Rusia.”