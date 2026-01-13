Unirea Republicii Moldova cu România ar aduce beneficii economice uriașe. La pachet vin și intrarea în UE și NATO

Unirea Republicii Moldova cu România ar putea deveni, în următorii ani, unul dintre cele mai puternice motoare de dezvoltare economică din regiune, susțin economiști și reprezentanți ai mediului de afaceri. Integrarea completă într-un cadru administrativ, fiscal și instituțional comun ar accelera investițiile, ar reduce costurile pentru companii și ar crește semnificativ veniturile populației de pe ambele maluri ale Prutului.

Acces mai rapid la investiții și finanțare europeană

Unul dintre cele mai importante efecte pozitive ar fi creșterea atractivității pentru investitorii străini. Un spațiu economic mai mare, cu reguli unificate și cu o ancoră instituțională solidă, ar reduce riscul perceput și ar încuraja proiecte mari în infrastructură, energie, industrie și IT. În plus, alinierea completă la mecanismele de finanțare europeană ar putea accelera modernizarea drumurilor, căilor ferate, spitalelor și școlilor.

În plus, la pachet cu unirea ar veni integrarea directă în Uniunea Europeană, ceea ce ar permite acces imediat la fonduri structurale și de coeziune, accelerând modernizarea drumurilor, căilor ferate, spitalelor și școlilor.

Intrarea în UE și NATO: stabilitate, siguranță și credibilitate internațională

Unirea ar însemna automat și intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și NATO, oferind nu doar beneficii economice, ci și un cadru solid de securitate și stabilitate. Apartenența la NATO ar consolida siguranța națională și ar reduce riscurile geopolitice, în timp ce statutul de stat membru UE ar spori credibilitatea internațională, un factor esențial pentru atragerea investițiilor pe termen lung și pentru dezvoltarea sustenabilă.

Locuri de muncă mai bine plătite și mobilitate fără bariere

Prin eliminarea blocajelor administrative și armonizarea pieței muncii, companiile ar putea opera mai ușor pe întreg teritoriul, iar angajații ar beneficia de mobilitate sporită, formare profesională și standarde salariale mai ridicate. Într-un asemenea scenariu, diferențele de venit s-ar reduce treptat, iar migrația economică ar putea fi înlocuită de oportunități locale.

Infrastructură și conectivitate: un salt de productivitate

Specialiștii arată că legarea rețelelor de transport și energie într-un sistem integrat ar produce câștiguri directe de productivitate: timp mai mic pe lanțurile logistice, costuri mai mici pentru exportatori și importatori, precum și o securitate energetică sporită. Conectările extinse dintre cele două economii ar stimula comerțul intern și ar crea o piață regională mai competitivă.

Sprijin pentru antreprenori și economie locală

Pentru IMM-uri, unirea ar însemna un cadru mai previzibil, acces la o piață mai mare și la instrumente de finanțare mai diverse. În multe zone, mai ales în mediul rural, investițiile în utilități și servicii ar putea transforma economia locală, generând un efect de „multiplicare” în agricultură, turism, procesare alimentară și servicii.

Stabilitate și încredere: ingredientele creșterii pe termen lung

Dincolo de cifre, mediul de afaceri subliniază importanța stabilității instituționale. O administrație unificată și reguli clare pentru proprietate, justiție comercială și concurență ar consolida încrederea, iar încrederea atrage capital, tehnologie și know-how — exact combustibilul necesar pentru o creștere economică accelerată.

În ansamblu, susținătorii ideii afirmă că o eventuală unire ar funcționa ca un „proiect de țară” cu randament economic major: modernizare rapidă, investiții masive, salarii în creștere și o integrare economică profundă într-un spațiu european competitiv. Dacă ar fi gestionată cu pragmatism și cu un plan etapizat, unirea ar putea transforma regiunea într-un pol de dezvoltare și stabilitate, cu beneficii resimțite direct în nivelul de trai al oamenilor.