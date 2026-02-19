Circa 80 de primari se alătură unei rețele naționale pentru aderarea la UE

Circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării au dat start activităților Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, creată la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Membrii rețelei își propun să se implice activ în procesul de negociere privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, astfel încât interesele comunităților și ale administrațiilor publice locale să fie reflectate în reformele inițiate. Totodată, inițiativa urmărește preluarea experiențelor și a bunelor practici europene în dezvoltarea localităților.

În cadrul primei ședințe, reprezentanții primăriilor au discutat despre consolidarea capacităților instituționale pentru accesarea și valorificarea programelor investiționale europene, precum și despre adaptarea cerințelor europene la procesele de administrare locală. Printre domeniile prioritare pentru instruire au fost identificate accesarea fondurilor europene, managementul proiectelor, achizițiile publice, transparența decizională, digitalizarea serviciilor publice și implementarea standardelor europene în administrația locală.

Participanții au convenit să adopte o abordare proactivă în dialogul cu autoritățile centrale implicate în procesul de integrare europeană, pentru ca interesele comunităților locale să fie reflectate în reformele lansate.

Pentru perioada următoare sunt planificate instruiri tematice și sesiuni informative cu factori de decizie din instituțiile publice centrale, vizite de documentare la structurile Uniunii Europene din Bruxelles și vizite de studiu în state membre, în vederea adaptării modelelor europene de guvernanță locală.

Rețeaua este lansată în regim pilot și urmează să fie extinsă prin atragerea de noi membri, pentru a facilita transferul de cunoștințe și experiență și pentru a susține procesul de integrare europeană la nivel local.