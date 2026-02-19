Politică

Renato Usatîi propune introducerea „Orei Guvernului” în Parlament de două ori pe lună

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus introducerea „Orei Guvernului” în Parlament de două ori pe lună.

Potrivit lui, în această oră, miniștrii vor fi obligați să răspundă prompt și substanțial la întrebările membrilor Parlamentului, fără a fi nevoie să inițieze simple moțiuni de neîncredere sau să tergiverseze examinarea problemelor.

Usatîi a criticat acțiunile majorității parlamentare, care, potrivit acestuia, blochează inițiativele opoziției, inclusiv modificările la Legea cetățeniei. 

El a menționat că, după ignorarea inițiativei PAS, reprezentanții majorității au înregistrat propriul proiect de lege pe aceeași temă.

