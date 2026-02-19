Nicușor Dan, singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-a invitat să țină un discurs

Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la care România participă în calitate de observator.

Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace, la invitația lui Donald Trump

Potrivit unor surse, Trump l-a invitat pe președintele României să vorbească la Consiliul pentru Pace, asta după ce membrii din acest organism își vor ține speech-urile.

Astfel, Nicușor Dan este singurul lider european care va vorbi la această primă întâlnire a Consiliului pentru Pace, întâlnire la care Nicușor Dan participă joi seara.

Observatorii care nu sunt înscriși în organizația creată de Donald Trump nu au drept pe vot.

România este reprezentată la cel mai înalt nivel, la cel de președinte

Pe de altă parte, dintre statele-observatori prezente la acest consiliu, România este reprezentată la cel mai înalt nivel, la cel de președinte. Celelalte stat au trimis fie miniștrii de externe, fie consilieri. Acest lucru înseamnă că poate să-i ofere președintelui României oportunitatea de a ține un discurs în fața celorlalți lideri.

Din consiliul înființat de Donald Trump, criticat de mai mulți lideri europeni, fac parte în momentul de față aproximativ 25 de state, iar 11, printre care România și un reprezentant al Uniunii Europene, vor fi prezente la Washington ca observatori.

Dan a spus că a luat decizia de a da curs invitației după ce a vorbit cu partea americană despre implicațiile participării, avînd în vedere alte angajamente internaționale la care România este deja parte.

Într-un interviu acordat marţi la Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că „este în interesul României” să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.

„Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administraţiei americane. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite”, a arătat şeful statului.