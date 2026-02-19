Maia Sandu și-a anulat decretul prin care a grațiat un moldovean condamnat în Rusia

Președinta Maia Sandu a revocat un decret din 2022 prin care fusese grațiat Șepeli Nicolae Andrei, condamnat în Rusia și transferat ulterior în Republica Moldova pentru executarea pedepsei.

Potrivit Președinției, decizia a fost luată după apariția unor informații noi care indică faptul că persoana grațiată ar avea legături cu o grupare criminală și ar acționa în cadrul acesteia, aspecte care „contravin premiselor care au stat la baza grațierii”.

„Circumstanțele actuale contrazic elementele esențiale care au fundamentat grațierea. Menținerea actului ar afecta grav încrederea publică în instituția clemenței și ar compromite scopul acestuia, care presupune renunțarea la activități ilicite și respectarea normelor legale și valorilor sociale”, notează instituția.

Documentele indică că, în 2021, solicitări de grațiere au fost depuse atât de către persoana condamnată, cât și de Procuratura Generală. La recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii, decretul a fost aprobat în 2022.

Ulterior, în urma verificării documentelor și a noilor informații, Președinția a decis revocarea decretului. Instituția subliniază că va acționa transparent și în strictă conformitate cu legea ori de câte ori apar elemente care impun reevaluarea deciziilor.