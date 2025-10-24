Angajații CFM au început să primească salariile lunar, dar întreprinderea mai are să le achite restanțe pentru patru luni

Angajații de la Calea Ferată din Moldova primesc în prezent salariile lunar, însă întreprinderea de stat mai are datorii pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Vicepremierul în exercițiu și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că situația s-a ameliorat datorită creșterii încasărilor companiei.

„Odată cu creșterea încasărilor căilor feroviare, care au ajuns la 72 de miliotane de lei în luna septembrie, angajații căilor feroviare nu se mai confruntă cu restanțe financiare, fiind plătiți lunar, iar restanțele existente au fost reduse de la nouă la patru luni”, a declarat Vladimir Bolea într-o conferință de presă.

Ministrul a amintit despre lansarea în primăvara anului viitor a trenului care va conecta Gara cu Aeroportul Internațional Chișinău, iar ulterior cu orașul Sângera. Se estimează că proiectul va aduce întreprinderii un venit de până la 10 milioane de lei.

Potrivit lui, această inițiativă vine ca o soluție pentru traficul aglomerat din zona aeroportului și o conexiune mai ușoară a persoanele din afara orașului cu centrul capitalei. Trenul urmează să circule cu cel mult 70 de km/h și să parcurgă distanța de la Aeroportul Internațional Chișinău până la Gară în șase minute.