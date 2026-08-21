ANI verifică averea unui procuror: Peste 20 de imobile, trei mașini și donații

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința procurorului Octavian Pavlovschi, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău. Decizia a fost luată pe 19 august 2026, după verificarea prealabilă a unei sesizări înregistrate în luna iulie.

Inspectorul a verificat declarațiile de avere și informațiile din registrele de stat și a constatat mai multe modificări patrimoniale care urmează să fie examinate.

Ce avere deține familia procurorului

Potrivit datelor analizate de ANI, Octavian Pavlovschi și membrii familiei sale dețin 21 de bunuri imobile, printre care: 17 terenuri, un apartament, o casă de locuit și alte averi imobiliare.

La categoria bunurilor mobile sunt declarate patru vehicule deținute de procuror și membrii familiei: Mercedes E200 NGT, anul fabricației 2007; Mercedes GLK 220 CDI, anul fabricației 2010; Honda CTX700ND, motocicletă, anul fabricației 2014; BYD Song L DMI, anul fabricației 2024, procurat în iulie 2025 cu 398.400 de lei.

În declarațiile de avere apar și mai multe donații: în 2021 – două donații a câte 2.550 de euro și o donație de 300.000 de lei; în 2023-2024 – donații în valoare totală de 10.000 de euro; în 2025 – o donație de 5.000 de euro.

Inspectorul a identificat și mai multe datorii și împrumuturi declarate în perioada de control: 46.000 de euro datorie față de compania „Basconslux”, declarată în 2018; în 2019 – două împrumuturi a câte 9.500 de euro, ambele scadente în 2029; în 2020 – un împrumut de 9.000 de euro, scadent în 2030; în 2021 – un împrumut de 175.000 de lei, scadent în 2026; în 2021 – un împrumut de 3.050 de euro, scadent în 2029.

Pentru anul 2025, procurorul a declarat un salariu de 392. 263 lei de la Procuratura, iar pentru membrii familiei lui a declarat venituri de peste 560 mii de lei. El a mai declarat venituri obținute din dividende, darea în locațiune, donație și alocație din România.

Ce a constatat ANI

Inspectorul de integritate susține că modificările patrimoniale identificate, coroborate cu veniturile, donațiile și datoriile declarate, creează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

ANI precizează că procurorul a prezentat explicații și acte justificative ca răspuns la solicitările instituției. Totuși, inspectorul a concluzionat că acestea nu au fost suficiente pentru a înlătura toate aspectele semnalate în sesizare.

Astfel, ANI a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Octavian Pavlovschi. În cadrul procedurii urmează să fie verificate sursele financiare care au stat la baza achizițiilor și modificărilor patrimoniale.