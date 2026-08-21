Zelenski cere urgent rachete Patriot și anunță un răspuns cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei: „Ucraina este pregătită să cumpere armamentul”

Volodimir Zelenski cere partenerilor occidentali, în special Statelor Unite, noi rachete pentru sistemele Patriot, după unul dintre recentele atacuri masive lansate de Rusia. Președintele Ucrainei susține că apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite de ruși, însă situația este mult mai dificilă în cazul rachetelor balistice.

Liderul de la Kiev subliniază că Ucraina nu solicită ca armamentul să îi fie oferit gratuit și afirmă că țara sa este pregătită să plătească pentru rachetele necesare. Pentru ca acestea să ajungă însă la forțele ucrainene este nevoie, spune Zelenski, de decizii politice din partea aliaților.

Zelenski: „Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot”

Președintele ucrainean a explicat că operațiunile pentru înlăturarea efectelor atacului rusesc au continuat joi în Kiev și în regiunea capitalei, inclusiv în Borîspil și Brovarî. Rusia ar fi utilizat într-un singur atac rachete balistice și de croazieră, precum și drone.

„În cea mai mare parte a zilei de joi, la Kiev şi în regiune – la Borîspil şi Brovarî – au continuat operaţiunile de înlăturare a consecinţelor atacului rusesc.

A fost un atac combinat, în care au fost folosite numeroase rachete balistice, rachete de croazieră şi drone. Din păcate, rachetele balistice reprezintă în prezent cea mai dificilă provocare. În timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situaţia în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă.

Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. La toate nivelurile le transmitem atât de ce avem nevoie, cât şi faptul că ştim că partenerii noştri sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre cadouri.

Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii – deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noştri, în primul rând din partea SUA”, a declarat Zelenski joi seară.

Președintele Ucrainei le-a mulțumit celor care contribuie la apărarea țării și la protejarea populației.

16 morți și aproape 50 de răniți în urma atacului

Bilanțul prezentat de Zelenski arată amploarea loviturilor. Potrivit acestuia, 16 persoane și-au pierdut viața, iar alte aproape 50 au fost rănite. Peste 200 de obiective au suferit pagube.

„Numai acest atac rusesc a ucis 16 persoane. Condoleanţe familiilor şi apropiaţilor acestora. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite.

Peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri rezidenţiale, un spital de copii, obiective de infrastructură socială şi spaţii comerciale”, a anunțat președintele ucrainean.

În opinia sa, Rusia poate fi oprită doar prin forță și printr-un răspuns coordonat al Ucrainei și al partenerilor săi.

Zelenski amenință cu un răspuns în adâncimea teritoriului controlat de Rusia

Kievul pregătește și o ripostă după atacurile lansate de Moscova. Zelenski a anunțat că Ucraina își va suplimenta resursele destinate capacităților de lovire la distanță.

„Nimeni nu ar trebui să fie lăsat singur în faţa unui asemenea inamic. Vom răspunde cu siguranţă acestui atac rusesc, aşa cum răspundem şi celorlalte atacuri ale Rusiei – răspunsul nostru va fi pe deplin justificat şi va fi unul cu rază lungă de acţiune.

Capacităţile Ucrainei de atac la distanţă vor primi şi mai multe resurse”, a spus Volodimir Zelenski.

Kievul impune noi sancțiuni împotriva Rusiei

Pe lângă măsurile militare, Ucraina extinde și presiunea economică și politică asupra Moscovei. Zelenski a anunțat că a semnat decrete pentru introducerea unor noi sancțiuni care vizează complexul militar-industrial rus.

Măsurile se îndreaptă și împotriva unor persoane despre care Kievul consideră că și-au păstrat legăturile cu Rusia în pofida războiului.

„Printre acestea se numără colaboratori din teritoriile Ucrainei ocupate temporar, precum şi foşti oficiali şi alte personalităţi din Ucraina care se află acum undeva în Europa, dar care, prin documentele, legăturile şi spiritul lor, sunt în Rusia.

Ne vom continua activitatea în domeniul sancţiunilor şi vom alinia sancţiunile aflate sub jurisdicţia ucraineană cu cele ale partenerilor noştri”, a explicat Zelenski.

Schimbări pregătite în relația Ucrainei cu Statele Unite

Președintele ucrainean a anunțat, de asemenea, că sunt pregătite decizii în cadrul echipei diplomatice. Una dintre direcțiile asupra cărora Kievul intenționează să își concentreze atenția este relația cu Statele Unite.

„Sunt necesare noi abordări în anumite direcţii, în special în Statele Unite. După consultările necesare, vor fi făcute numiri.

Ucraina are nevoie de rezultate”, a încheiat liderul de la Kiev, mulțumindu-le celor care lucrează pentru țară și celor care „apără Ucraina şi pe ucraineni”.