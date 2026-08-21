Sindicatele cer eliminarea perioadei de probă pentru tineri și majorarea concediilor

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune excluderea perioadei de probă pentru tinerii specialiști angajați în primii cinci ani conform specialității și majorarea duratei concediilor în funcție de vechimea în muncă. Propunerile fac parte dintr-un set de modificări la Codul muncii, examinate în cadrul ședinței de joi a Comitetului Confederal al CNSM, care urmează să fie înaintate Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit CNSM, modificările urmăresc consolidarea drepturilor și garanțiilor salariaților. Sindicatele propun inclusiv introducerea obligației angajatorilor de a nu interveni în activitatea organizațiilor sindicale și de a respecta independența acestora. De asemenea, sunt prevăzute garanții suplimentare pentru salariații aleși în organele sindicale.

În cadrul aceleiași ședințe, sindicaliștii au examinat un ghid pentru evaluarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă destinat întreprinderilor micro și mici. Documentul ar urma să ajute angajatorii să identifice riscurile la locul de muncă și să aplice măsuri pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale. CNSM precizează că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste 99% dintre întreprinderile raportoare din țară și au circa 66% din totalul salariaților din țară.

Totodată, CNSM a formulat mai multe propuneri la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Printre acestea se numără majorarea scutirii personale de la 34.620 la 46.600 de lei și ajustarea scutirilor acordate pentru persoanele în întreținere, inclusiv copii și părinți pensionari.

În același timp, sindicatele mai propun revizuirea mecanismului de impozitare a creșterii de capital, menținerea unor facilități fiscale pentru organizațiile sindicale și posibilitatea deducerii cotizațiilor de membru. De asemenea, CNSM solicită extinderea dreptului de deducere a unor cheltuieli pentru servicii medicale, tratament balneosanatorial și medicamente, inclusiv în cazul cheltuielilor suportate pentru copii și părinți pensionari neangajați.