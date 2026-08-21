Flux sporit la Leușeni și Sculeni: Călătorii, îndemnați să aleagă rute alternative

La punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni se înregistrează, la această oră, un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Autoritățile recomandă persoanelor care intenționează să traverseze frontiera să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru puncte de trecere alternative.

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și au aplicat procedura REVERS la punctele de trecere aglomerate.

Totodată, călătorii sunt îndemnați să aleagă punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul, pentru a contribui la distribuirea fluxului de persoane și mijloace de transport.

Potrivit autorităților, redirecționarea către punctele de trecere mai puțin aglomerate poate contribui la reducerea timpilor de așteptare și la fluidizarea traficului transfrontalier.