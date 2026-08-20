Fostul șef al Direcției nr. 5 a INI și alte patru persoane, găsite vinovate de interceptări ilegale

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul privind interceptările și supravegherea ilegală a mai multor persoane. Cinci inculpați au fost recunoscuți vinovați, însă au fost eliberați de pedeapsa penală după expirarea termenului de prescripție.

Este vorba despre Valeriu Cojocaru, Sergiu Balan, Eugeniu Bîrcă, Gheorghe Solomon și Andrei Ținica. Instanța i-a găsit vinovați de încălcarea inviolabilității vieții personale și de violarea dreptului la secretul corespondenței. Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, a fost considerat organizator al acțiunilor, iar ceilalți patru – autori ai infracțiunilor.

Faptele examinate de instanță vizează perioada 2017–2018. În dosar se arată că au fost inițiate măsuri speciale de investigație împotriva mai multor persoane, inclusiv interceptarea și înregistrarea comunicațiilor, urmărirea vizuală și colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice.

În unul dintre episoadele descrise în sentință, 27 de persoane au fost supuse unor măsuri speciale de investigație fără a avea statut procesual. Au fost autorizate, între altele, 28 de interceptări și înregistrări ale comunicațiilor și șapte acțiuni de urmărire vizuală. Instanța a reținut că măsurile au fost inițiate în lipsa unor probe care să demonstreze implicarea persoanelor vizate în pregătirea sau comiterea unor infracțiuni.

Deși cei cinci inculpați au fost recunoscuți vinovați, magistrații au decis să nu le aplice pedepse penale. Motivul este expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Totodată, instanța a admis parțial 13 acțiuni civile depuse de persoane vizate în dosar. Despăgubirile pentru prejudiciul moral au fost stabilite la câte 35.000 sau 40.000 de lei, valoarea totală fiind de 495.000 de lei. În majoritatea cazurilor, sumele urmează să fie achitate în mod solidar de cei cinci inculpați. În cazul lui Gheorghe Petic, despăgubirea de 40.000 de lei urmează să fie achitată de Valeriu Cojocaru.Sentința a fost pronunțată la 20 august 2026 și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.