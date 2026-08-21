Un copil pe trotinetă, lovit de o mașină în Capitală: Micuțul de trei ani a decedat

Un copil de trei ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de 20 august, în sectorul Botanica al Capitalei. Băiatul se afla pe o trotinetă în timp ce s-a ciocnit cu un automobil de marca Mercedes.

Potrivit informațiilor preliminare, automobilul era condus de o femeie în vârstă de 41 de ani.

În urma impactului, copilul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. La scurt timp, băiatul a decedat.

Conducătoarea automobilului a fost testată alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Poliția a pornit o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Informațiile prezentate de oamenii legii sunt preliminare și pot fi completate pe parcursul investigațiilor.