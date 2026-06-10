Anomalii financiare la MoldovaGaz! Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, scoate la iveală cum statul încasează impozite pe venituri din cursul valutar, iar PAS nu are o explicație clară

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a solicitat explicații clare de la Agenția Proprietății Publice (APP) cu privire la gestionarea datoriilor „MoldovaGaz” și a modului în care compania achită impozite pe venituri „fictive”. În cadrul ședinței comune a Comisiei pentru economie, buget și finanțe și a Comisie pentru control al finanțelor publice, deputatul a acuzat autoritățile că ignoră rezultatele auditului internațional care a demonstrat că datoria istorică a companiei către „Gazprom” este infimă în comparație cu cifrele invocate oficial.



Cuiumju a scos în evidență o anomalie financiară: deși auditul internațional a constatat că datoria reală a „MoldovaGaz” este de aproximativ 8,6 milioane de dolari, autoritățile continuă să opereze cu cifra de 709 milioane de dolari, din care compania achită impozite.



Deputatul a explicat că, în 2025, „MoldovaGaz” a raportat un venit net de peste 1,1 miliarde de lei, sumă care nu provine din activitatea operațională, ci din diferențe de curs valutar, generate de fluctuația leului în raport cu dolarul. Din acest „venit” pur contabil, statul a încasat 70 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit.



„Pentru ce achităm noi în fiecare an impozit pe această diferență de curs, care nu este activitate operațională? Dacă auditul pe care statul l-a plătit cu un milion de euro confirmă că datoria este de doar câteva milioane, de ce statul continuă să încaseze impozite ca și cum datoria ar fi de 709 milioane?”, a întrebat indignat Constantin Cuiumju.



În timpul dezbaterilor, reprezentanții APP au pasat responsabilitatea, afirmând că nu pot interveni în activitatea operațională a „MoldovaGaz”.

Cuiumju a amintit că membrii Consiliului de Observatori sunt remunerați generos – 150.000 de lei lunar plus bonusuri – dar nu oferă claritate acționarilor și publicului.



Radu Marian, președintele comisiei, a recunoscut că informațiile prezentate sunt contradictorii și a promis că va solicita clarificări suplimentare de la „MoldovaGaz” prin intermediul Consiliului de Administrație pentru a elucida acest aspect.



Cuiumju a anunțat că va organiza o conferință de presă în care va prezenta documentele și cifrele din rapoartele oficiale ale „MoldovaGaz”, pentru a demonstra public cum „diferențele de curs” sunt folosite pentru a colecta bani la bugetul de stat, în timp ce datoria istorică rămâne un instrument de presiune neclar gestionat de autorități.