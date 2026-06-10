Războiul divelor în dosarul cu sicrie. Costețchi, iritată de declarațiile Iulianei Beregoi că „sora și mama sa nu vor mai fi acuzate”: De unde știi tu asta?!

Daniela Costețchi mărturisește frustrarea de a fi constrânsă să păstreze tăcerea în dosarul cu sicrie aflat în anchetă, în timp ce alții își „spală imaginea”. Influencerița susține că deține informații clare despre vinovați și complici, dar nu le poate dezvălui pentru a nu afecta ancheta poliției. Reacția Danielei vine după ce Iuliana Beregoi, care ar fi vizată în dosar, a declarat în cadrul unui interviu că nimeni din familia ei nu are legătură cu acest caz și în curând toți membri vor ieși de pe lista acuzaților. „O să se demonstreze totul. Noi suntem în mijlocul unei situații pentur că cineva a fost un fel de victimă”, a menționat Beregoi.

„O să se demonstreze totul și cum am eu acestă foaie, o să aibă și sora mea împreună cu mama. Nimeni nu a stat la arest, nimeni nu a șantajat. Suntem în mijlocul unui scandal pentru că cineva a fost un fel de victimă”, a declarat Iuliana Beregoi.

„Câteodată mi-e așa ciudă pe mine că nu m-a făcut Dumnezeu mai mahalagioaică, mai nesimțită, așa, mai fără bun simț, fără filtrul între creier și gură. Când am ceva de spus și de obținut dreptatea mea, să spun. Eu sunt cu bun simț și tac, pentru că pe mine poliția m-a rugat să tac.

Eu am citit declarațiile, eu știu cine-i capul la toată situația asta, eu știu cine-i complice, eu știu care cui i-a spus să ducă, dar eu tac. Eu nu pot să ies aici direct cu nume, prenume, oră, dată, ce și cum s-a întâmplat, pentru că încurc poliția. Și cât eu tac, ele merg pe la interviuri și își spală imaginea.

Știți cum mă simt în momentul ăsta, când tu știi tot și n-ai voie să spui? Cum poți să te duci la un interviu atât de popular, cu un impact atât de puternic, fără ca ancheta să fie încheiată în prezent și spui că mama ta o să iasă de pe lista de acuzați și sora ta tot o să iasă. Ele tot o să aibă așa foaie. De unde poți știi tu asta?

Asta l-am întrebat și eu pe polițist, cum e posibil așa ceva? Eu tac și ele merg și flutură cu foile pe la interviuri. Și vorbesc despre ceva în avans, ca și cum o să se întâmple. Stați puțin! Știm exact ce și cum s-a întâmplat. Și voi știți și eu știu”, a declarat Daniela.

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei, cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. Orhei.

Bloggerița Daniela Costețchi a declarat că ar fi fost una din cele două victime a grupării acuzate că a estorcat 47.000 de euro prin șantaj. Potrivit influenceriței, totul ar fi început în anul 2021, când un necunoscut a început a o amenință că îi sparge contul, dacă nu îi achită bani. Din frica de a nu-și pierde „munca”, aceasta ar fi continuat să îi achite bani, la orice solicitare.

Ulterior, Daniela Costețchi a relatat mai multe detalii despre perioada în care susține că ar fi fost șantajată și amenințată. Potrivit declarațiilor sale, punctul culminant a fost în noaptea de 4 spre 5 mai 2025, în jurul orei 00:00, când a fost sunată de tatăl său, care plângea.

Noi detalii ies la iveală în scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova, după ce influencerița Daniela Costețchi a făcut publice acuzații grave de șantaj și amenințare. Bloggerița a dezvăluit că ar fi fost terorizată de un băiat de 24 de ani, din Cricova, căruia i-ar fi dat aproximativ 47 mii euro. Mai mult, tânăra a făcut publice poze cu presupusul făptaș, surprins, din spusele acesteia, și în preajma interpretei Iuliana Beregoi.

Interpreta Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție publică, pe rețelele de socializare, în contextul scandalului izbucnit în jurul bloggeriței Daniela Costețchi. „Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu, personal, nu am nicio implicare”, a spus artista,

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a făcut mai multe precizări în legătură cu cazul semnalat recent de bloggerița Daniela Costețchi, care a declarat public că ar fi fost șantajată, iar în situație ar fi implicată și familia interpretei Iuliana Beregoi.

Scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova se pare că ia o nouă turnătură. După ce Daniela Costețchi a dezvăluit că a fost amenințată și șantajată pentru a nu rămâne fără pagină pe Instagram, contul „Anonymous”, care ar fi stat în spatele ațiunilor, a făcut publice discuții în care bloggerița i-ar fi cerut, de fapt, „protecție” digitală, oferindu-se să achite lunar o anumită sumă de bani.

Ulterior, interpreta Iuliana Beregoi a făcut noi declarații în legătură cu dosarul de șantaj în care este vizată. Artista a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din conversația purtată cu influencerița Daniela Costețchi, pentru a clarifica situația.

Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.

Avocatul Danielei Costețchi vine cu noi detalii despre ancheta privind presupusele acte de șantaj și amenințare la adresa influencerei. „Sunt câteva informații care ne-au ridicat semne de întrebare. De exemplu, este cazul unui băiat care a participat, nemijlocit, la transportarea acelui capac de scriu și acelei cruci până la poarta Danielei Costețchi”, a declarat Dumitru Barbar