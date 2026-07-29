ANRE este gata să renunțe la sediul pentru care plătește 8 milioane de lei anual

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, susține că instituția este dispusă să renunțe la actualul sediu închiriat, pentru care achită aproximativ 8 milioane de lei anual, dacă autoritățile vor identifica o alternativă.

Declarația a fost făcută la ședința Comisiei economie, după ce deputatul Vasile Costiuc l-a întrebat dacă ANRE ar accepta să se mute într-un alt imobil, mai puțin costisitor.

„Dacă noi, cei din opoziție, depunem efort și identificăm un spațiu, sunteți dispuși să treceți într-un alt spațiu care să nu ne coste 8 milioane de lei anual?”, l-a întrebat Costiuc.

„Cu mare drag și acesta este și scopul nostru. Din 2019, când s-a încheiat contractul de chirie, în fiecare an am solicitat autorităților să identifice un spațiu. Desigur, dacă dumneavoastră sunteți mai activi și identificați un spațiu, suntem dispuși să discutăm condițiile și să vedem ce soluție poate fi găsită”, a răspuns Alexei Taran.

ANRE achită lunar peste 60.000 de euro pentru închirierea sediului, ceea ce înseamnă aproximativ 8 milioane de lei pe an. Instituția închiriază o suprafață totală de 2.115 metri pătrați, dintre care 1.468 de metri pătrați sunt amenajați pentru spațiile de lucru ale angajaților.

Imobilul este deținut de soții Aliona și Andrei Golban. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din Republica Moldova. În 2016, acesta a fost reținut într-un dosar penal, fiind suspectat că, împreună cu un sportiv de performanță și un fost polițist, ar fi încercat să extorcheze 13 milioane de ruble rusești de la un cetățean moldovean care activa în Federația Rusă. La acea vreme, Inspectoratul General al Poliției afirma că Golban și ceilalți suspecți ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală condusă de Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.