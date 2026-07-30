O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă

Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată pentru trădare de un tribunal din Moscova şi a primit miercuri o pedeapsă de 12 ani într-o colonie penală, a relatat agenţia de ştiri Interfax.

Nu se cunosc exact acuzațiile

Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise şi nu au fost făcute publice oficial detalii despre caz. Interfax, citând alte surse media, a relatat că acuzaţiile se bazează pe un presupus transfer de bani către Ucraina, scrie Reuters.

Shipacheva şi-a recunoscut vinovăţia şi a primit pedeapsa minimă prevăzută pentru infracţiunea respectivă. Într-un scurt videoclip postat de agenţia independentă de ştiri Mediazona din interiorul sălii de judecată, ea părea şocată în momentul în care a fost pronunţată sentinţa.

Cenzura în Rusia este feroce

Potrivit Mediazona, aceasta s-a specializat în jurnalism ştiinţific şi medical şi a lucrat pentru mai multe instituţii media ruse de renume.

Rusia a înăsprit legile privind cenzura şi a intensificat presiunea asupra presei independente de la declanşarea războiului din Ucraina, în 2022.

Înainte de pronunţarea verdictului, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor, o organizaţie independentă fără scop lucrativ care promovează libertatea presei la nivel mondial, a declarat că 29 de jurnalişti sunt închişi în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională.

Реакция журналистки Дарьи Шипачевой на приговор в 12 лет колонии по делу о госизмене. Видео: Медиазона pic.twitter.com/K1Ft9zudnD — Медиазона (@mediazzzona) July 29, 2026