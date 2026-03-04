Satul Acui, izolat de noroaie: Autobuzul școlar s-a împotmolit pe drumul principal

Oamenii din satul Acui, comuna Baimaclia din raionul Cantemir, întâmpină probleme serioase de deplasare după ploile abundente din ultimele zile. Drumul principal de acces s-a deteriorat considerabil, fiind acoperit de noroi și brăzdat de gropi adânci, ceea ce îngreunează sau chiar blochează circulația autoturismelor.

Cea mai afectată este o porțiune de aproximativ un kilometru, care devine aproape imposibil de traversat în perioadele ploioase sau la dezgheț. Săptămâna trecută, un autobuz școlar în care se aflau copii a rămas blocat în nămol. Pentru a-l scoate din glod, a fost nevoie de intervenția unui tractor.

„Când a venit și a adus școlarii, când s-a întors, nici nu știu s-a dus și s-a întors sau când chiar încolo s-a dus, autobuzul că este până în capătul satului, păi aici s-a împotmolit în glod și a fost nevoie de tractoare și l-au scos”, a povestit un localnic.

„Când veneau copiii de la școală, da, dimineața s-a blocat aici. Din cauza la drumuri au fost blocați”, a spus o altă persoană.

Oamenii afirmă că situația se repetă an de an, odată cu topirea zăpezii sau în urma ploilor puternice. „S-a dezghețat pământul și s-a lăsat mașina, a nimerit în nămolul ăsta aici. Azi e înghețat pământul și de asta mergem, dar dacă se dezgheață nu știu ce o să fie mai departe”, a menționat un sătean.

Șoferii spun că fiecare drum devine o provocare. Unii părinți au fost nevoiți să își țină copiii acasă din cauza imposibilității de a ajunge la școală. „Foarte rău, iată așa găsim, când vremea un pic mai bună să putem să ieșim, dar așa stăm pe loc, închiși în casă. Copilul a stat acasă două zile că nu putem, suntem în marginea satului și nu aveam posibilitate, nici cu mașina”, a relatat o femeie.

Un alt localnic susține că intervențiile sunt superficiale și temporare: „Noi avem probleme cu acest drum an de an. Se topește zăpada sau când plouă mereu sunt probleme cu drumurile. Vine primăvara, pun un pic de pietriș și atât. Nu trece niciun tractor să îndrepte, nu trece nimic. Noi lucrăm peste hotare, luăm mașini, plătim taxe, plătim drumuri. Copiii la școală au probleme, părinții nu vor să îi dea la școală din cauza drumurilor”.

Primăria comunei Baimaclia admite că situația este complicată și precizează că lucrările de reabilitare vor putea începe doar după stabilizarea condițiilor meteo, astfel încât utilajele să poată interveni pe tronsonul afectat.

Satul Acui este situat la circa cinci kilometri de Baimaclia și la 28 de kilometri de orașul Cantemir. În localitate trăiesc puțin peste 100 de persoane. Nu există școală în sat, iar elevii fac zilnic naveta cu autobuzul până la instituția de învățământ din Baimaclia.