Apă contaminată cu amoniu și pești morți: Ce s-a întâmplat cu râul Răut

Situație alarmantă în râul Răut, unde pe suprafața apei a fost observată o spumă densă, iar mai mulți pești au fost găsiți morți. Responsabilii de la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi anunță că analizele indică depășiri semnificative ale concentrației de amoniu, semn al unei poluări severe.

Problema a fost semnalată inițial de locuitorii din satele din apropiere, care au observat mirosuri puternice și pești morți pe apă. Imagini publicate de reprezentanții rezervației arată un nivel ridicat de poluare a râului.

Directorul general al rezervației, Ion Ciobanu, susține că echipele au monitorizat situația timp de aproape o lună, prelevând probe din mai multe zone pentru a identifica sursa poluării.

„A fost observat că dimineața devreme sau seara târziu au loc deversări de la o țeavă situată în apropierea localității Pohorniceni. Monitorizarea a scos la iveală niveluri foarte înalte de amoniu și alți parametri care indică o tratare insuficientă sau lipsa epurării apelor uzate”, a declarat acesta.

Cazul este investigat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care a confirmat că, potrivit datelor preliminare, sursa poluării ar putea fi Stația de Epurare din Orhei. Au fost sesizate și instituțiile responsabile, inclusiv Apele Moldovei și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Șeful instituției, Dorin Poverjuc, a declarat că inspectorii s-au deplasat la fața locului și urmează să fie efectuate noi analize de laborator.

„Din informațiile preliminare, este vorba despre Stația de Epurare Orhei. Capacitatea acesteia este depășită, în contextul în care numărul populației și al agenților economici racordați a crescut. Vor fi întocmite procese-verbale și aplicate sancțiuni contravenționale persoanelor responsabile”, a precizat Poverjuc.

O situație similară a fost înregistrată și în 2025, când poluarea ar fi avut aceeași sursă. Atunci, responsabilii au fost sancționați.

Deocamdată, reprezentanții stației de epurare nu au oferit o reacție. Apa râului Răut nu este utilizată pentru consum, însă autoritățile au avertizat pescarii și deținătorii de animale să evite folosirea apei în această perioadă.