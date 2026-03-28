Un mural dedicat Unirii cu România și identității culturale, inaugurat la Pitușca

Un mural de mari dimensiuni, dedicat identității culturale și memoriei istorice, a fost inaugurat în satul Pitușca. Lucrarea artistică ilustrează legătura dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și valorifică patrimoniul cultural comun.

Evenimentul a avut loc într-un context simbolic, la o zi după comemorarea Unirea Basarabiei cu România, moment care a marcat profund istoria și identitatea spațiului dintre Prut și Nistru.

Intitulat „Maluri de Prut”, proiectul este considerat de organizatori drept unul dintre puținele lucrări de acest tip din Republica Moldova, realizat cu scopul de a transmite un mesaj de unitate și apartenență culturală.

Inaugurarea a fost însoțită de un program artistic, care a inclus cântece și poezii cu tematică patriotică, evoluții ale ansamblului local, dar și o horă tradițională, la care au participat locuitorii satului.

Autorii proiectului susțin că muralul își propune să devină un punct de referință culturală pentru comunitate și un simbol al legăturilor istorice dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.