VIDEO// Căruța KGB-istă a intrat în vrie: Viktor Orban, huiduit la propriul miting electoral

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost huiduit în timpul unui miting electoral organizat în orașul Győr, incidentul transformând evenimentul de campanie într-un moment tensionat, pe fondul protestelor opoziției și al unei campanii electorale tot mai polarizate.

Potrivit relatărilor din presa internațională, la miting au fost prezenți și susținători ai opoziției, în special ai partidului Tisza, care se bucură de sprijin puternic în orașul din nord-vestul Ungariei. În timpul discursului, o parte a mulțimii a început să fluiere și să huiduie, iar premierul a reacționat nervos.

„Puteți să fluierați de acolo din spate, dragi susținători ai Tisza. Voi împingeți căruța Ucrainei în loc să fiți alături de maghiari. Vreți un guvern pro-ucrainean și vreți să trimiteți banii maghiarilor în Ucraina”, le-a spus Orban protestatarilor (în înregistrarea video, de la minutul 48).