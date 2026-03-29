Donald Trump propune ca strâmtoarea Ormuz să-i poarte numele

Donald Trump a anunțat că ia în calcul redenumirea Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai strategice culoare maritime pentru transportul de petrol, ca parte a eforturilor de a contracara influența Iranului asupra rutei comerciale.

Surse oficiale din administrație au declarat pentru publicația The Post că Donald Trump ar putea să o numească „Strâmtoarea Americii” sau chiar după el însuși: „Strâmtoarea Trump”.

Potrivit oficialilor, decizia vine ca urmare a creșterii prețului petrolului cu peste 50% din cauza restricțiilor impuse de Iran asupra traficului maritim, scrie New York Post, citat de Mediafax.

„Luăm strâmtoarea înapoi”: tensiuni militare și ultimatumuri economice

„Luăm strâmtoarea înapoi. Este garantat, și nu ne vor mai șantaja niciodată pe această rută”, a afirmat un oficial de rang înalt. Trump a discutat problema recent la un forum de investitori din Arabia Saudită, exprimând dorința de a controla zona și de a garanta libertatea navigației. „Trebuie să deschidă Strâmtoarea Trump – adică Ormuz.”

Administrația SUA a desfășurat mii de marinari, infanteriști și specialiști în regiune, pregătind eventuale acțiuni militare dacă Iran nu permite trecerea liberă. De asemenea, președintele a avertizat că, dacă Iran nu va respecta termenul limită pentru deschiderea strâmtorii, ar putea fi vizate centralele electrice iraniene. Discuțiile diplomatice continuă, însă până acum ele au fost descrise drept „discuții despre discuții” de către surse implicate în mediere.

Branding politic pe o rută vitală pentru economia mondială

Ideea redenumirii nu este singulară. Trump a mai redenumit anterior Golful Mexic în „Golful Americii” și a aplicat numele său unor instituții culturale din Washington. Reacțiile sunt mixte, unii foști oficiali considerând gestul „ostentativ și obositor”.

Strâmtoarea Ormuz, cu o istorie de secole, a fost legată inițial de Regatul Ormuz și a fost controlată de imperiul portughez în secolul al XVI-lea. În prezent, aceasta reprezintă ruta pentru aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol, fiind vitală pentru economia mondială.