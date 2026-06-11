Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate: Ce urmează

Stația Electrică Vulcănești a fost finalizată, marcând o etapă-cheie în construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică aflate în derulare în Republica Moldova.

În aceste zile, au fost efectuate testările tehnice finale de către echipele contractorului, ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Energetică (UCIPE), consultantului și Î.S. „Moldelectrica”. Potrivit specialiștilor, rezultatele confirmă că stația este pregătită pentru energizare și punerea sub tensiune.

Toate cele trei faze ale instalației au fost conectate, iar în prezent se desfășoară ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare. Urmează etapa de energizare și procedurile de recepție.

Proiectul avansează și pe celălalt capăt al liniei. La Stația Electrică Chișinău, lucrările sunt în plină desfășurare, cu echipe care montează echipamentele și pregătesc integrarea în sistemul electroenergetic național.

Linia Vulcănești–Chișinău va avea aproximativ 157 de kilometri și va conecta două stații de înaltă tensiune — 400 kV la Vulcănești și 330 kV la Chișinău. Proiectul este parte a programului de modernizare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, finanțat de Grupul Băncii Mondiale, cu o valoare totală de circa 61 de milioane de euro.