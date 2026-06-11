Un pensionar, înșelat cu 220.000 de lei: Patru suspecți au fost reținuți de Poliție

Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a căzut victima escrocilor, fiind prejudiciat cu 220.000 de lei. Patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetei, la data de 5 iunie, victima a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au dat drept reprezentanți ai mai multor companii și instituții.

Sub pretextul unei presupuse verificări financiare efectuate de un „angajat al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, aceștia l-au convins să contracteze un credit în valoare de 220.000 de lei.

Conform scenariului, bărbatul a transmis întreaga sumă într-o singură tranșă.

Suspecții au fost reținuți în flagrant în timp ce primeau alți 250.000 de lei de la o altă victimă.

„În urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate și autorizate de procurori, polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii Procuraturii Botanica și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au reținut patru suspecți, doi bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani”, comunică Poliția.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliilor acestora, polițiștii au ridicat telefoane mobile și sume de bani.

Conform legii, indivizii riscă de la 4 la 8 ani de închisoare, cu amendă de la 250.000 la 450.000 de lei. Ancheta continuă.