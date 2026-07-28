APG va stabili data alegerilor pentru bașcanul Găgăuziei

Săptămâna aceasta, Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) va lua în calcul stabilirea datei alegerilor pentru bașcanul autonomiei.

Conducerea APG a inclus pe ordinea de zi a ședinței din 31 iulie proiectul privind declararea vacantă funcția de bașcan și stabilirea datei alegerilor noi pentru șefia autonomiei.

După ce funcția este declarată vacantă, alegerea unui nou bașcan trebuie să aibă loc cel târziu trei luni mai târziu. Anterior, autonomia a discutat posibilitatea de a le organiza pe 15 noiembrie, simultan cu alegerile deputaților Adunării Populare.

La 28 mai, Curtea de Apel Chișinău s-a pronunțat în cazul bașcanului Găgăuziei, Evgenia Guțul, și al fostei secretare a Partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid Șor.

Magistrații au menținut decizia Judecătoriei Chișinău, care a condamnat-o pe Guțul la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchisă, iar pe Popan la șase ani de pușcărie. Potrivit legislației, Adunarea Populară este obligată să declare vacantă funcția de bașcan și să stabilească data alegerilor dacă actualul președinte este absent de la muncă mai mult de 60 de zile.

Evghenia Guțul a fost arestată în martie 2025.