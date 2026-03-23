Elevii din Chișinău ies la curățenie: Vineri vor avea program școlar redus

Elevii din Chișinău vor avea program redus vineri pentru a participa la activități de salubrizare. Potrivit autorităților municipale, acțiunea are scop educativ și urmărește promovarea spiritului civic și ecologic în rândul tinerilor.

Potrivit primarului Ion Ceban, acțiunile de salubrizare se vor desfășura după lecția a patra, pe teritoriile instituțiilor de învățământ.

„Nu îi punem pe copii să facă munci complicate. Este mai degrabă o activitate comună pentru a petrece timp, a interacționa și a comunica în spirit civic și ecologic”, a declarat edilul în cadrul ședinței operative de la Primărie.

Direcția generală educație, tineret și sport va transmite un apel către instituțiile de învățământ pentru organizarea zilei cu program redus.

Șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, a precizat că, în colaborare cu preturile de sector, vor fi stabilite locațiile unde elevii vor participa la activitățile de curățenie.

Acțiunea face parte din campania de salubrizare de primăvară lansată în municipiul Chișinău la începutul lunii martie.