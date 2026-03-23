Maia Sandu convoacă astăzi CNS pe problema criminalității transfrontaliere

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă astăzi, 23 martie, ora 11.00, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).

Potrivit Președinției, agenda se va axa pe măsurile necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a preveni riscurile de securitate generate de acest fenomen.

După ședință, șefa statului va susține o conferință de presă, începând cu ora 13.30. Reprezentanții mass-media sunt invitați în intervalul 13.10-13.20, la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, intrarea de pe strada Maria Cebotari).

Pe 20 noiembrie, un cetățean din Republica Moldova a fost depistat în Vama Albița – Leușeni conducând un camion cu armament.