Substanțe petroliere, detectate pe râul Bâc: S-au instalat baraje absorbante

Autoritățile din Chișinău au intervenit operativ după ce pe râul Bâc au fost depistate substanțe cu aspect de produse petroliere.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a acționat pentru limitarea impactului asupra ecosistemului acvatic.

Echipele de intervenție au instalat baraje absorbante și au aplicat materiale absorbante pentru izolarea și neutralizarea poluanților.

În paralel, autoritățile efectuează investigații pentru a identifica sursa poluării și persoanele responsabile. „Sunt întreprinse verificări în teren și analize de laborator, iar toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi elucidate”, comunică IPM.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a precizat că vinovații vor fi sancționați conform legislației, inclusiv prin recuperarea prejudiciului adus mediului.