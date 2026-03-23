Testament de milionar: Ceslav Ciuhrii nu va împărți averea între cei cinci copii ai săi

Antreprenorul Ceslav Ciuhrii, dezvoltator al proiectului imobiliar „Satul German” și președinte al Federației Naționale de Tenis din Moldova, are în prezent cinci copii, din diferite relații, inclusiv un copil adoptiv. Chiar dacă este plin de forțe, milionarul își are pregătit testamentul și nu este deloc unul banal.

Businessmanul a decis să nu împartă averea agonisită între copiii lui, întrucât crede că asta ar duce la risipirea afacerilor sale, a recunoscut afaceristul într-un interviu cu Dorin Galben.

Pentru a preveni asta, Ciuhrii a decis că toată averea sa va merge în contul unei fundații, iar unul dintre copiii săi va fi capul ei.

„În primul rând trebuie să ții cont de următoarele lucruri, cum o să interacționeze copiii între ei și rudele în general, pentru că vedem foarte multe cazuri când se ceartă frații între ei de la împărțit. Și atunci trebuie să o faci tu cu bună știință și cu mare grijă să nu se supere cineva. De asta, pentru mine e foarte important ca tot ce am construit eu și tot ce am câștigat să nu fie împrăștiat și irosit, pentru că eu am obținut foarte greu tot ce avem. De asta tot ce am eu o să meargă în contul unei fundații și fundația o să administreze în continuare afacerile. Afacerile trebuie să continue. Dacă le împărțim, ele nu o să continue”, a explicat bărbatul.

Din motive de securitate, afaceristul nu a dezvăluit unde se află și cu ce se ocupă toți copiii săi, însă a menționat că aceștia nu sunt alintați și au o educație financiară solidă.

Ciuhrii nu ascunde că are un favorit, căruia vrea să-i încredințeze conducerea afacerilor sale de o viață.

„Copiii mei nu sunt copii alintați. Toți sunt crescuți, educați foarte bine și din punct de vedere financiar. Chiar mă mândresc cu copiii mei. Sunt copii foarte rezonabili atunci când vine vorba de cheltuieli. Unul dintre băieții mei face masterul și cred că o să devină capul acestei fundații, care o să aducă o valoare mult mai mare. Îl văd că are capacități analitice. A fost foarte bun la matematică și îl văd că are posibilități. De asta îmi pun mare speranță”, a declarat afaceristul.

Ceslav Ciuhrii are un copil și cu interpreta Natalia Gordienko, cu care a avut o relație amoroasă de câteva luni.

Acum el este într-o relație, însă împreună cu partenera sa au luat decizia să nu locuiască sub același acoperiș.