Weekend cu accidente grave în Moldova: 11 persoane, inclusiv copii, rănite

Weekendul trecut a fost marcat de două accidente rutiere grave în Republica Moldova, soldate cu 11 persoane rănite, dintre care doi copii, informează IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Primul accident s-a produs pe traseul Orhei, la intrarea în satul Mitoc, în seara zilei de 22 martie, ora 17:19.

În coliziune au fost implicate patru automobile, iar echipele AMU din Orhei au intervenit prompt. În urma triajului, șase persoane au fost rănite – patru adulți cu vârste între 26 și 34 de ani și doi copii de 7 ani și, respectiv, 11 luni. Toți au fost transportați la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale specializate.

Al doilea accident a avut loc în noaptea de 23 martie, la ora 00:20, pe traseul Strășeni–Ungheni, în apropierea satului Bucovăț, implicând două automobile.

Cinci persoane cu vârste între 23 și 35 de ani au fost rănite, iar echipele AMU din Strășeni, Lozova și Călărași au intervenit pentru acordarea primului ajutor. Trei dintre victime, aflate în stare gravă, au fost transportate la IMSP Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, iar ceilalți doi pacienți au fost internați la Spitalul Raional Strășeni.

CNAMUP reamintește că neglijența în trafic poate avea consecințe dramatice și îndeamnă șoferii să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să solicite intervenția Serviciului 112 în caz de accident.