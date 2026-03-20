Arest prelungit pentru cei patru învinuiți de pregătirea asasinărilor din Ucraina

Arestul preventiv în cazul celor patru reținuți, acuzați de pregătirea asasinării unor persoane importante în Ucraina, a fost prelungit cu încă 30 de zile.

Potrivit procurorilor, urmărirea penală în dosarul investigat este în desfășurare, inclusiv prin schimbul de informații cu partea ucraineană și efectuarea expertizelor informaționale ale dispozitivelor de comunicare ridicate de la învinuiți.

Anterior, procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au reținut trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și a recrutorului acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din Ucraina.

Cazul este investigat de ofițeri din Moldova și Ucraina, iar în urma perchezițiilor efectuate la Kiev și Odesa, oamenii legii au ridicat arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte probe.

Potrivit informațiilor, țintele asasinatelor ar fi fost un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” și anunțat în urmărire, unul dintre conducătorii unei întreprinderi strategice de stat, militari activi ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei. În schimbul executării asasinatelor, executanții ar fi urmat să-și primească remunerările pe portmonee electronice de la organizatorul (care s-ar afla în Ucraina) al grupului infracțional, pentru ca astfel să evite deconspirarea lor de către autorități.

Oamenii legii au mai stabilit că pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. În această primă etapă a schemei, bănuitul reținut ar fi convins două persoane din Moldova să călătorească spre Kiev pentru tatonarea terenului. Acolo, cei doi bărbați recrutați și-au deghizat activitatea în rol de curieri ai unei companii de livrare a mâncării. În realitate, aceștia ar fi aflat informațiile solicitate despre persoanele ce ar fi urmat să fie omorâte.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, bănuitul ar fi primit de la superiorii grupului infracțional indicația să găsească persoane care pot folosi arme, ceea ce acesta ar și fi făcut: ar fi convins unsprezece persoane (identificate până acum) cu rol de asasini în Ucraina.

Ulterior, la indicația bănuitului și organizatorului grupului infracțional, executanții omorurilor planificate în Ucraina ar fi făcut rost de arme și muniții. În final, membrii grupului infracțional au studiat traseele de deplasare ale victimelor pentru ulterioara executare a omorurilor și și-au repartizat rolurile – de la împușcare până la aruncarea în aer a automobilului și executarea propriu-zisă a comenzii de omor. Totuși, aceștia au fost reținuți atât în Moldova, cât și în Ucraina, înainte să poată executa asasinatele.

Bănuitul principal cu rol de recrutor este din Chișinău și are vârsta de 30 de ani, iar anterior a fost condamnat în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior acesta a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde-și executase sentința până în 2022. Totuși, acesta ar fi menținut contactul cu coordonatori ai serviciilor speciale din Rusia, prin intermediul aplicației mobile Telegram. Ceilalți reținuți în Moldova sunt doi concubini și un alt tânăr. Așadar, cei 10 recrutați care ar fi lucrat la pregătirea schemei de asasinare în Ucraina au vârste de 19-43 de ani și sunt din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina (partea stângă a Nistrului, cu „guvern” nerecunoscut de autoritățile de la Chișinău). Aceștia au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind și judecați pentru huliganism și infracțiuni legate de conducerea mașinii.