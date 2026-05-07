Armand Goșu: Criza politică din România poate schimba relația cu Moldova

Analistul politic român Armand Goșu avertizează că criza politică din România și schimbările de la vârful puterii de la București pot avea efecte directe asupra relației cu R. Moldova, în special dacă în viitoarea guvernare vor ajunge persoane apropiate formațiunii ultranaționaliste AUR.

În cadrul unei emisiuni marca Europalibera.org, Goșu a comentat demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan și implicațiile pe care actuala criză politică de la București le-ar putea avea asupra Chișinăului.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce PSD, principalul partid al coaliției de guvernare, și-a retras sprijinul politic pentru premierul liberal. Moțiunea de cenzură a fost susținută și de AUR, cea mai mare formațiune de opoziție.

Potrivit lui Armand Goșu, una dintre principalele îngrijorări este posibilitatea ca oameni apropiați AUR să influențeze viitoarea guvernare de la București.

„Nu pot să nu remarc faptul că în coaliția care ar putea să se cristalizeze la putere ar putea intra, chiar dacă nu neapărat sub forma AUR, unii oameni din AUR care vor dezerta și vor ajuta PSD”, a declarat expertul.

Condus de George Simion, care are interdicție de intrare în R. Moldova, AUR a promovat în ultimii ani mesaje eurosceptice și a pledat pentru condiționarea ajutoarelor oferite Chișinăului de către București. Goșu a descris politica unionistă promovată de formațiune drept „un fel de imperialism românesc de secol XIX”.

Analistul spune că evoluția crizei politice din România poate influența și continuitatea politicii de apropiere dintre București și Chișinău, începută în perioada fostului președinte Traian Băsescu.

„Eu cred că, în funcție de cum se va termina această criză, va continua sau nu va continua politica mai veche, începută de la Traian Băsescu, de aducere a R. Moldova și de a face un fel de reîntâlnire a României cu R. Moldova în frontierele lărgite ale Uniunii Europene”, a spus Goșu.

Între timp, președintele român Nicușor Dan a anunțat consultări cu partidele fostei coaliții pro-occidentale pentru desemnarea unui nou guvern și a declarat că România va rămâne „un stat stabil” și va avea „un guvern pro-occidental”.

Șeful statului român nu a precizat dacă reprezentanții AUR vor fi invitați la consultări, iar PNL și USR au sugerat că ar putea trece în opoziție.

Armand Goșu a explicat că înlăturarea Guvernului Bolojan are legătură și cu reformele economice și administrative promovate de fostul premier după numirea sa în funcție, în iunie 2025.

Potrivit expertului, măsurile de austeritate și încercările de reformare a unor agenții de stat au afectat interesele clientelei politice.

„Picătura care a umplut paharul” a fost „dorința lui Bolojan de a începe reformarea unor agenții de stat care produc pierderi uriașe și care sunt niște fel de vaci de muls pentru clientela politică”, a afirmat Goșu.

Chiar și după demiterea guvernului, sondajele de opinie îl indică pe Ilie Bolojan drept unul dintre cei mai populari politicieni din fosta coaliție de guvernare din România.