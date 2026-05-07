Un fost procuror cu mașini de lux și donații suspecte scapă de verificarea ANI

Un fost procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vladislav Bobrov, care a demisionat din funcție înainte de finalizarea procedurii de vetting – echivalând astfel cu nepromovarea evaluării integrității etice și financiare – a scăpat de controlul averii și intereselor personale al Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Decizia vine după examinarea unei sesizări înregistrate la ANI pe 14 aprilie 2026 în care erau invocate mai multe modificări patrimoniale semnificative în perioada 2021-2026. Printre aspectele semnalate se regăseau achizițiile de automobile, precum Toyota Camry, Dacia Spring, Skoda Superb și Porsche Cayenne.

Autorul sesizării a atras atenția asupra ritmului și volumului achizițiilor, inclusiv dobândirea prin donație a mai multor terenuri agricole în 2024, donație de 400.000 de lei și un împrumut de circa 1,8 milioane de lei.

Fostul procuror a explicat că mama soției sale i-a donat suma de 400.000 de lei, bani obținuți din vânzarea unui automobil de model Hyundai Tucson, vândut la aceeași sumă.

Fostul procuror a explicat că achiziția unui Toyota Camry de 35.000 de dolari a fost făcută din banii obținuți în urma vânzării unei Skoda Superb, care la rândul său ar fi fost achitat din vânzarea unui apartament din municipiul Chișinău. Acesta a precizat că și automobilul Dacia Spring a fost cumpărat din sumele provenite din vânzarea unui Volkswagen Passat.

În privința investițiilor în terenuri agricole de circa 3,8 milioane de lei, fostul procuror a declarat că acestea au fost finanțate dintr-un împrumut de 1,8 milioane de lei de la o persoană fizică, precum și din bani obținuți din vânzarea unui imobil. Acesta a prezentat contracte și acte justificative pentru sursele de finanțare invocate.

În urma analizei, ANI a concluzionat că nu există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile efectuate, astfel încât să fie întrunite condițiile legale pentru inițierea unui control al averii. Prin urmare, instituția a refuzat inițierea procedurii.

În anul 2022 în privința lui Vladislav Bobrov a fost inițiat și efectuat controlul averii și intereselor personale, procedură care s-a soldat cu emiterea actului de încetare a controlului din motivul constatării lipsei încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În aprilie 2026, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat nepromovarea evaluării în cazul fostului procuror anticorupție Vladislav Bobrov, după ce acesta a demisionat din funcție în timpul procedurii, într-un stadiu avansat al verificărilor de integritate.

Vladislav Bobrov a activat în cadrul Procuraturii Anticorupție din anul 2016, cu o pauză de câteva luni între lunile mai-august 2019. Anterior, Bobrov a lucrat la Procuratura Generală și în Procuratura mun. Chișinău.

În 2020, după ce Stoianoglo devenise procuror general, el fusese somat să plece din sistem. De-a lungul timpului, Bobrov a fost procuror în mai multe dosare de rezonanță în care au fost vizați inclusiv politicieni. Vladislav Bobrov a fost acuzatorul de stat în dosarul de fals în declarații pe numele fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi. El a mai gestionat dosarul în care figura omul de afaceri Viorel Varzari.