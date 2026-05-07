Inițiativa Partidului Nostru privind înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile cu drogurile, până la detenție pe viață, examinată în comisii. PAS nu a susținut-o

Comisiile parlamentare permanente au început examinarea proiectului de lege înaintat de Partidul Nostru, care prevede înăsprirea semnificativă a sancțiunilor pentru infracțiunile grave legate de droguri. Potrivit proiectului, pentru cele mai grave fapte, sancțiunile ajung până la detenție pe viață.

Miercuri, 6 mai, membrul fracțiunii Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a prezentat inițiativa în cadrul ședinței Comisiei agricultură și industrie alimentară

„Situația privind traficul și consumul de droguri în Republica Moldova s-a agravat. Am văzut și precedente recente, inclusiv cazul de la Inspectoratul de Poliție Botanica. Observăm eforturile poliției, acele rețineri, însă, fără pedepse dure pentru cei care comit asemenea infracțiuni, acest flagel nu poate fi stopat. De aceea propunem majorarea pedepselor pentru cei care organizează și comercializează droguri, inclusiv aplicarea detențiunii pe viață și confiscarea averii. Altfel, acest fenomen nu poate fi combătut”, a declarat Berlinschii.

Președintele Comisiei, deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a subliniat necesitatea promovării acestei inițiative ca prim pas în consolidarea cadrului legislativ privind combaterea infracțiunilor legate de droguri:

„Într-adevăr, fără o pedeapsă clară nu se vor schimba lucrurile. Poate trebuie să examinăm suplimentar și experiența internațională, dar este clar că trebuie de început cu ceva. De aceea, inițiativa legislativă în cauză este binevenită.”

Proiectul de lege a primit aviz pozitiv din partea majorității deputaților prezenți la ședința comisiei, nu l-au susținut doar cei din fracțiunea PAS.

Astfel, documentul prevede pedepse de la 20 până la 25 de ani de închisoare pentru mai multe tipuri de infracțiuni, inclusiv pentru traficul de droguri în forme agravante, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții publice pe termen de până la 15 ani. În unele cazuri este prevăzută confiscarea averii sau chiar lichidarea persoanelor juridice implicate.

Pentru cele mai grave fapte, sancțiunile ajung până la detenție pe viață, în special în situațiile care implică organizarea de rețele de trafic sau consecințe deosebit de grave asupra victimelor.

De asemenea, proiectul vizează și combaterea noilor forme de distribuție a drogurilor, inclusiv prin rețele sociale și aplicații de mesagerie, unde substanțele sunt promovate și comercializate anonim.

„Experiența altor state arată clar mecanismul: persoanele devin mai întâi dependente, apoi sunt folosite în rețele. De aceea trebuie să combatem în primul rând importul și distribuția organizată”, a declarat Berlinschii.

Inițiativa legislativă va fi dezbătută și în alte comisii parlamentare, urmând să fie prezentată ulterior în plenul Parlamentului.