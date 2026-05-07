Servicii intime pentru 500 de lei. O tânără din Chișinău, în vizorul Poliției

O tânără din Chișinău a ajuns în vizorul Poliției, după ce a publicat pe TikTok mai multe secvențe video în care propune „relaxare” pentru 500 de lei. În unele mesaje publicate ea utilizează expresia „pot fi a ta”.

Filmulețele au ajuns să fie discutate în grupuri de Facebook, iar unii internauți au presupus că tânăra ar putea fi minoră. Alții au crezut că secvențele video ar fi falsuri, pe când cineva a încercat să îi scrie mesaje.

Unii utilizatori ai rețelele de socializate au publicat capturi din conversațiile cu ea. În discuții, tânăra propune 8 secvențe video și 8 fotografii cu ea, în ipostaze intime. Alte „servicii” ar fi disponibile doar după această „achiziție”. Contul de TikTok pe care se promovează „afacerea” are 14,6 mii de urmăritori.

Ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, a comunicat pentru Realitatea că Poliția s-a autosesizat. „În prezent a fost inițiată o anchetă în vederea verificării, stabilirii tuturor circumstanțelor și adoptării măsurilor legale ce se impun”, a comunicat funcționara.