Exhumarea Ludmilei Vartic a fost efectuată. Cernăuțeanu: Adevărul va ieși la iveală

Exhumarea Ludmilei Vartic a fost efectuată, iar în prezent este realizată o nouă expertiză medico-legală, la care participă și un specialist din România. Informația a fost confirmată miercuri, 6 mai, de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit acestuia, anchetatorii așteaptă concluziile noii expertize, dar și rezultatele altor investigații aflate în desfășurare, inclusiv analiza telefonului victimei și examinarea scrisorilor lăsate de aceasta.

„Cred că în scurt timp vom avea un nou raport de expertiză și vom putea clarifica multe aspecte. Sunt analizate și telefonul, dar și scrisorile lăsate de Ludmila. Până la urmă, adevărul va ieși la iveală”, a declarat Cernăuțeanu în cadrul podcastului „Oameni cu aceleași valori”.

Șeful IGP a precizat că dosarul este investigat de o echipă mixtă formată din polițiști, procurori și experți din mai multe domenii. El a subliniat importanța noii expertize medico-legale, realizată inclusiv cu implicarea unui expert din România.

„Pentru noi este esențial ca această expertiză să ofere un verdict clar. Este important atât pentru anchetă, cât și pentru societate”, a spus Cernăuțeanu.

Ludmila Vartic, în vârstă de 38 de ani, educatoare și mamă a doi copii, a fost găsită decedată la începutul lunii martie, în apropierea unui bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, femeia ar fi căzut de la înălțime și ar fi lăsat un bilet de adio. La acel moment, medicul legist nu a constatat semne de violență pe corp.

Cazul a provocat reacții în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile femeilor au solicitat o anchetă amplă, inclusiv privind modul de intervenție al instituțiilor responsabile. Totodată, în spațiul online au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței domestice.

Inițial, poliția a deschis două procese penale: unul la Chișinău, privind circumstanțele decesului, și altul la Hâncești, pentru documentarea unor aspecte legate de viața victimei și a soțului său, Dumitru Vartic. Ulterior, cele două cauze au fost conexate și sunt investigate la Chișinău.

La scurt timp după mediatizarea cazului, Dumitru Vartic a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate. Acesta respinge acuzațiile de violență și susține că soția sa se confrunta cu probleme grave de sănătate și episoade depresive.