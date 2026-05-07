Moscova sărbătorește căderea Guvernului Bolojan: Kremlinul vede haosul din România ca pe o victorie personală

Căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, după o moțiune de cenzură care a adunat un număr de 281 de voturi, a provocat o reacție imediată și plină de entuziasm în rândul propagandei de la Kremlin. Presa rusă prezintă evenimentul ca pe o victorie strategică, susținând că influența Bruxelles-ului în România a început să se clatine serios.

Presa rusă: „O șansă pentru politicienii pro-ruși”

În viziunea Moscovei, acest blocaj politic reprezintă marea șansă pentru lideri precum George Simion și Călin Georgescu să preia frâiele puterii, transformând România într-un aliat mai apropiat de interesele rusești în regiune.

Ideologul Alexandr Dughin a intervenit rapid în acest narativ, lăudându-l pe George Simion și considerând că ascensiunea acestuia este o oportunitate rară pentru Rusia de a-și întări poziția la gurile Dunării.

Călin Georgescu, premier?

Această bucurie este alimentată și de speculațiile privind o colaborare strânsă între AUR și Călin Georgescu, mai ales după ce George Simion a declarat că și-ar dori să-l numească pe Georgescu ca premier.

Coincidența stranie dintre profeția lui Georgescu despre „înflorirea cireșilor” și momentul demiterii guvernului a fost interpretată de mulți ca un semn al unei strategii bine coordonate din timp.

De cealaltă parte, cancelariile occidentale și publicațiile de prestigiu din Europa privesc cu multă îngrijorare spre București.

Reacția Occidentului: Avertisment privind „Efectul de Domino”

Avertismentul lor este clar! România riscă să cadă în capcana euroscepticismului și să devină un factor de instabilitate într-un moment în care unitatea europeană este vitală.

Presa rusă profită de această tensiune și acuză deja Uniunea Europeană că va încerca să forțeze instalarea unui nou guvern loial prin presiuni financiare, în timp ce președintele Nicușor Dan face eforturi să convingă partenerii externi că țara va rămâne fermă pe traseul său pro-occidental.