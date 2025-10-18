Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional „JCET-2025”

În perioada 20–31 octombrie, Armata Națională organizează exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET) la centrele sale de instruire. La antrenamente vor participa și militari români, continuând cooperarea începută în 2009.

Scenariul exercițiului include trageri cu diferite tipuri de armament de infanterie, activități pentru dezvoltarea rezistenței fizice și a abilităților de comandă, ședințe de pregătire medico-militară și alte instruiri specifice.

De asemenea, militarii vor efectua parașutări cu cord și în cădere liberă din echipamentele MC-6/T11R, Safire și Sigma.

Exercițiul se desfășoară conform Planului de instruire al Armatei Naționale pentru 2025.

Autoritățile informează că, pe durata JCET-2025, tehnica militară se va deplasa de la unități către centrele de instruire pentru a fi utilizată în cadrul antrenamentelor.