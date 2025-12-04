Pensiile vor fi indexate cu doar 6%, în primăvară, la o inflație mai mare. Premierul Munteanu: Trebuie să prioritizăm lucrurile!

Pensiile cetățenilor Republicii Moldova vor fi indexate, anul viitor, cu doar 6%. Asta deși rata inflației pentru anul curent e 7,6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Nu putem face totul și ne pare foarte rău, dar așa e în situația când trebuie să prioritizăm lucrurile”, a precizat șeful Guvernului.

„Vom continua să indexăm și pensiile, așa cum a fost prevăzut, în aprilie anul viitor, cu 6%. Facem tot ce putem să facem în primul rând pentru a ajuta partea cea mai vulnerabilă. Nu putem face totul și ne pare foarte rău, dar așa e în situația când trebuie să prioritizăm lucrurile și anul acesta am hotărât să prioritizăm lucrurile pentru o creștere, pentru investiții, pentru viitor, pentru generația tânără, să creăm un fenomen pozitiv”, a declarat Alexandru Munteanu.

„Economia e ceva foarte inerțial, dar deja observăm semnele pozitive și trebuie să continuăm acest trend pozitiv”, a precizat premierul .