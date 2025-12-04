CNA publică discuțiile celor 7 reținuți de la Primăria Chișinău, în dosarul de corupție în achizițiile publice

Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice convorbiri audio care surprind discuțiile dintre șapte persoane reținute, inclusiv conducători din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, implicate într-un dosar de corupție legat de achizițiile publice.

Potrivit CNA, convorbirile arată modul în care persoanele implicate coordonau schema de corupție, discutând atât despre banii deja primiți ilegal, cât și despre sumele care urmau să fie încasate de la contractele adjudecate. În înregistrări se aud referiri la sume primite, la modul în care trebuiau împărțite și la strategii pentru a păstra aparența legalității în procesul de atribuire a contractelor.

Fragmente din convorbiri publicate de CNA:

„Grupul de lucru nu s-a întrunit, adică numai s-a hotărât și acum juriștii au spus:

„Ce-i asta?”

Și noi trebuie să ne întrunim…

Situația rămâne că prima ofertă să rămână câștigătoare, numai că grupul de lucru vrea să vadă oferta și tot asta.

Înțelegi?…

Că nimeni n-a văzut nimic și cum hop și gata, este contract.”

„Dar cât ai venit?… Și patru o dată.

Nu, patru…

În afară ce 600…

Acum au zis că săptămâna asta trebuie să vină… să văd ce să vină și când…

Să mă ales pe mine…

Și nici nu pot să mă întâlnesc cu dânsul… vin unde ești.”

„Voi mai primiți „ruble” de la institut și nu mai plătesc…

Am primit 35%, dar rublele vin de aici și le cheltuiți numai pentru voi… Eu văd că vin ruble de aici și le băgați tot la voi în altă parte.”

În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente și mijloace financiare în valoare de peste 3 milioane de lei.

Toate cele șapte persoane reținute vor fi plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore, iar urmărirea penală continuă pentru stabilirea întregii scheme, a persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat bugetului municipal.