Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: Noi localități cucerite

Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în fața forțelor ucrainene mai puțin numeroase, relatează AFP. Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au cucerit localitățile Rovnopolie și Malaia Tokmacika în regiunea Zaporojie, după ce au mai revendicat în cursul săptămânii ocuparea a alte două localități.

Chiar dacă frontul din Zaporojie este mult mai puțin activ decât cel din Est, unde se concentrează luptele, forțele ruse, mai bine echipate și mai numeroase, continua să avanseze pe teren și în această zonă.

În Est luptele continuă pentru controlul nodului logistic cheie Pokrovsk, unde sute de soldați ruși s-au infiltrat în ultimele săptămâni.

Pe de altă parte, autoritățile ucrainene acuză duminică un nou atac rusesc cu drone în cursul nopții, în timpul căruia au fost lovite imobile de locuit și infrastructură civilă, între care și o fabrică de energie solară din regiunea Odesa.

Rusia a utilizat în atac o rachetă Iskander și 176 de drone, au anunțat Forțele aeriene ucrainene, precizând că a doborât sau bruiat 139 de drone. Cele 37 rămase au lovit în 14 locații diferite.

Regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei a fost lovită puternic, o femeie de 86 de ani fiind rănită și infrastructura civilă afectată de atacurile ruse, a precizat agenția regională de protecție civilă. Sirenele pentru raiduri aeriene au sunat în regiune timp de 18 ore din 24.

Și regiunea Odesa din sudul țării a fost afectată de un atac care a vizat infrastructura energetică, a declarat guvernatorul Oleg Kiper.

O fabrică de energie solară a fost avariată, a scris el pe Telegram. În imaginile postate pot fi văzute multe panouri solari distruse sau perforate.