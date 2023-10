Armata ucraineană a confirmat involuntar că pușcașii săi marini au avansat pe malul rusesc al Niprului

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat indirect în ultimul său raport privind luptele de pe front informațiile potrivit cărora pușcașii marini ucraineni au avansat pe malul stâng al râului Nipru în regiunea Herson, capturând localitatea Pesceanivka, relatează Ukraîinska Pravda și Hotnews.ro.

Raportul publicat joi dimineața afirmă că „în regiunea Herson invadatorii au efectuat lovituri aeriene în apropiere de Novoberislav, Kazatskî, Olgovka, Prîdneprovskî și Pesceanivka”. Acest ultim sat se află pe malul stâng al râului Nipru, unde armata rusă s-a retras în luna noiembrie 2022.

Faptul că rușii au bombardat satul a fost semnalat de armata ucraineană și în raportul său de miercuri seara, după ce informații privind eliberarea sa de către forțele Kievului au apărut mai devreme în cursul zilei pe rețelele de socializare.

Ukrainian marines have managed to capture the village of Poima on the left bank of the Dnipro and have reached the northern outskirts of Peschanivka. Z-war correspondents are writing about this with concern. pic.twitter.com/ydg2IilB0A

Inclusiv Rybar, unul dintre cele mai cunoscute canale rusești de propagandă, a notat acest lucru:

Rybar reports that Ukrainians have crossed on the left bank near the Antonovskiy Bridge.

Kherson direction: breakthrough of the Ukrainian Armed Forces towards Peschanivka pic.twitter.com/qCD8M9yz3x

— Shaun Pinner (@olddog100ua) October 18, 2023