Aruncarea în aer a conductei de amoniac în Ucraina, riscă să riscă să aibă un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, ameninţă Peskov

Aruncarea în aer a unei conducte de amoniac, în Ucraina, considerată esenţială în exportul ruse îngrăşăminte, riscă să aibă un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial în aprovizionarea alimentară a lumii, ameninţă Kremlinul, relatează News.ro.

”Asta nu poate să aibă decât un impact negativ”, a ameninţat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.

Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. pic.twitter.com/ElXJT38FjG

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023