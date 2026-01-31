Asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA a avut o discuție cu Vadim Krasnoselski

Asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, a vizitat vineri Tiraspolul și s-a întâlnit cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a declarat că „obținerea păcii pe malurile Nistrului este de mare valoare, astfel încât procesul de negocieri trebuie să continue”.

Krasnoselski a afirmat că „înghețarea negocierilor de către Republica Moldova în 2019” este „o provocare pentru toți participanții la formatul 5+2”, iar intenția este de a exclude Transnistria din procesul de negocieri.

„Rezolvarea conflictului transnistrean și rezolvarea problemelor actuale sunt imposibile fără dialog și un proces de negocieri complet”, a declarat Krasnoselski.

Smith și-a reafirmat angajamentul față de „o discuție productivă și substanțială”, potrivit unui comunicat al liderului transnistrean.

Ambasada SUA în Moldova nu a oferit încă versiunea sa despre întâlnirea cu Krasnoselski.