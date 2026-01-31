Ucraina a dispus evacuarea familiilor cu copii din şapte localităţi din regiunea Harkov

Ucraina a ordonat vineri evacuarea familiilor cu copii din şapte localităţi din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forţelor ruse în acest sector, transmite Agerpres.

„A fost luată decizia de a evacua forţat familiile cu copii din şapte sate”, a anunţat guvernatorul regional Oleg Sinegubov. Aceste localităţi se află la sud de oraşul Vovceansk, a cărui capturare a fost revendicată de trupele ruse la sfârşitul anului 2025 după lupte crâncene, şi la 50 km de oraşul Harkov, capitala regiunii cu acelaşi nume.

Potrivit Ukrainska Pravda, este vorba de localităţile Berezniki, Vişniovoie, Gontarevka, Metallovka, Radkovo, Zarecinoie şi Şirokoe. Conform unor date, acolo ar mai fi rămas 25 de copii.

Guvernatorul Sinegubov a cerut familiilor cu minori să părăsească imediat zonele periculoase, subliniind că este vorba de vieţile lor.

Rutele de evacuare au fost deja stabilite şi au fost asigurate locuri de cazare temporare, a indicat el.

În seara zilei de 14 ianuarie, o maşină a poliţiei care evacua civili în regiunea Harkov a ars din temelii în urma unui atac rusesc cu drone.