ASP vine cu precizări privind declarațiile lui Costiuc despre o fabrică de armament la Ungheni

Agenția Servicii Publice (ASP) și Guvernul au venit cu precizări după ce deputatul Vasile Costiuc a anunțat că în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament.

Autoritățile subliniază că, pentru a putea realiza o investiție în domeniul de importanță pentru securitatea statului, orice investitor este obligat să obțină aprobarea prealabilă a investițiilor, care este emisă de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului (CEIISS).

Având această aprobare, potențialul investitor trebuie să obțină o licență (domeniul de licențiere: producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă și reparația armelor cu destinație civilă) pentru activitatea respectivă, care este emisă de ASP. Acest tip de licență, de exemplu, este emis pentru activitatea magazinelor armelor cu destinație civilă (vânătoare, sport, autoapărare etc).

În acest context, ASP a explicat că există două domenii distincte de activitate: producerea munițiilor și armamentelor cu destinația civilă (sport/vânătoare) și producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară.

„ASP nu emite potențialilor investitori licențe pentru producerea munițiilor și armamentelor cu destinație militară. Conform legislației în vigoare din R. Moldova, doar instituțiile de stat pot desfășura astfel de activități precum: producerea, asamblarea, importul sau reexportul, armelor și a munițiilor cu destinație militară”, au declarat membrii Agenției Servicii Publice.

Ce ține de potențialul investitor qatarez Abdulla Yousif Al-Harqan, autoritățile afirmă că acesta a depus la ASP actele pentru perfectarea licenței pentru producerea, asamblarea, importul sau reexportul, comercializarea armelor și a munițiilor cu destinație civilă și reparația armelor cu destinație civilă.

„Până în prezent, acesta a fost refuzat de mai multe ori, din cauză că dosarul nu conținea toate actele necesare (inclusiv procedurale) pentru adoptarea unei decizii pozitive. La moment, la ASP nu există o nouă cerere depusă de acest potențial investitor pentru a i se elibera licența de activitate”, au precizat reprezentanții Agenției Servicii Publice.

La rândul său, Guvernul Republicii Moldova a confirmat că bărbatul din Qatar depus cereri pentru investiții în domeniul civil, și anume, vânătoare. Aceasta a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vânătoare.

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, a făcut astăzi declarații privind posibila apariție a unei fabrici de armament și muniții în Republica Moldova, cu epicentrul la Ungheni, avertizând asupra unor riscuri majore pentru securitatea statului și a unor decizii luate netransparent de autorități.

Potrivit lui Costiuc, compania SRL „Dynamic Alloy Engineering”, fondată în 2024 și controlată majoritar de cetățeanul qatarez Abdulla Yousif Al-Harqan, a depus în repetate rânduri cereri pentru obținerea licenței de producere și asamblare a armelor și munițiilor, fapt fără precedent în Republica Moldova.