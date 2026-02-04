Anastasia Nichita a demisionat din Parlament

Anastasia Nichita a depus oficial cererea de demisie din funcția de parlamentar, documentul fiind înregistrat la începutul lunii februarie. Ulterior, Parlamentul Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru constatarea vacanței mandatului de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.

Biroul permanent urmează să înainteze plenului proiectul de hotărâre prin care mandatul este declarat vacant, iar locul rămas liber va fi ocupat de următorul candidat supleant de pe lista formațiunii. Este vorba despre Tatiana Rotari, jurist de profesie, care activează în prezent în cadrul Cancelariei de Stat și a candidat la alegerile parlamentare din 2025 din partea PAS.

Anastasia Nichita a anunțat încă din 26 ianuarie că intenționează să renunțe la mandat, explicând public că îi este dificil să gestioneze simultan viața de familie, cariera sportivă și activitatea legislativă. Vicecampioana olimpică a precizat atunci că decizia a venit după o perioadă îndelungată de reflecție și că, în această etapă, prioritatea sa este pregătirea sportivă, inclusiv în perspectiva Jocurilor Olimpice de vară.

Sportiva a ajuns în Legislativ în urma scrutinului parlamentar din 2025, iar mandatul său de deputat a fost validat în toamna aceluiași an.