30 de zile arest pentru șoferul care a accidentat doi copii la Strășeni

Șoferul de 19 ani care a accidentat doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni își va petrece următoarele 30 de zile în izolator.

Informația a fost confirmată de către oamenii legii.

Decizia a fost luată de instanță în urma examinării demersului procurorilor, în cadrul anchetei penale inițiate pe cazul accidentului rutier produs pe 2 februarie, în municipiul Strășeni, tragedie soldată cu decesul unui copil.

Doi minori, de 12 și 14 ani, au fost loviți de un automobil de marca Mercedes în timp ce traversau regulamentar strada, pe o trecere de pietoni, în jurul orei 19:00. Mașina era condusă de un polițist debutant.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, șoferul nu ar fi încetinit în apropierea trecerii de pietoni, ba mai mult, ar fi accelerat, lovindu-i în plin pe cei doi adolescenți.

În urma impactului, ambii copii au fost transportați în stare gravă la Spitalul Raional Strășeni. Ulterior, băiatul de 14 ani a decedat în Secția de terapie intensivă, în pofida eforturilor depuse de medici.

Fetița de 12 ani a fost transferată ulterior la un spital din Chișinău. Potrivit medicilor, aceasta este conștientă, însă starea ei rămâne extrem de gravă.

În acest context, mama minorei a lansat un apel public către persoanele care au fost martore la accident sau care dețin imagini video din momentul producerii acestuia, solicitând să le pună la dispoziția anchetatorilor.

Organele de drept continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului, iar șoferul riscă o pedeapsă severă, în funcție de rezultatele anchetei și concluziile expertizelor.