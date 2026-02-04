De ce ieftinirea gazului de la 3 februarie vine prea târziu

Decizia ANRE din 3 februarie de a stabili un tarif de 14,42 lei (cu TVA), mai mic chiar și decât cel solicitat de Energocom, scoate la iveală o realitate tristă: consumatorii au plătit sume nejustificate în ultimele luni. Includerea unei „componente de corectare” în noul calcul este recunoașterea oficială a faptului că în sistem s-au acumulat bani care nu ar fi trebuit să fie acolo. Practic, instituțiile statului admit că tariful de 16,74 lei, achitat de cetățeni în vârful sezonului rece, a fost unul artificial, peste costurile reale de achiziție.

Este alarmant faptul că Energocom a depus o cerere de tarif fără a lua în calcul, din proprie inițiativă, aceste corecții, fiind necesară intervenția Agenției pentru a ajusta prețul în jos. Această tentativă de a menține un tarif mai mare decât cel corect sugerează o strategie de a asigura lichidități companiei de stat pe spatele consumatorului final. Deși reducerea este binevenită, ea vine abia după ce lunile cu cel mai mare consum, decembrie și ianuarie, au lăsat găuri adânci în bugetele familiilor și ale instituțiilor publice.

„Regimul de urgență” în care a fost examinată această ieftinire confirmă presiunea sub care se află autoritățile energetice. Însă o scădere de tarif care intră în vigoare la începutul lunii februarie este doar o soluție parțială. Nedreptatea economică s-a produs deja în cele 60 de zile de iarnă în care prețurile de pe bursele internaționale erau mici, dar facturile de acasă au rămas „înghețate” la niveluri de criză. Impactul financiar asupra spitalelor, școlilor și primăriilor a fost unul devastator, blocând resurse care ar fi trebuit să meargă spre dezvoltare.

În acest context, singura soluție echitabilă nu este doar ieftinirea pentru viitor, ci recalcularea retroactivă pentru trecut. Dacă există o „componentă de corectare”, ea trebuie aplicată perioadei în care s-a produs eroarea de calcul, adică lunilor decembrie și ianuarie. Cetățenii au dreptul legal și moral să primească înapoi surplusul de bani încasat pentru a petici lipsa de finanțare a operatorilor energetici. Este timpul ca autoritățile să treacă de la ajustări birocratice la măsuri reale de reparație financiară pentru fiecare plătitor de facturi.