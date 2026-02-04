Cod Galben de polei în Moldova. Avertizarea, valabilă până pe 6 februarie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de polei, valabil în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru următoarele zile.

Fenomenul este determinat de temperaturile aerului în jur de 0°C și de precipitațiile sub formă de ploaie, care vor favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe carosabil și trotuare.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 4–5 februarie, poleiul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, iar pe 6 februarie fenomenul se va extinde pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Zonele afectate sunt indicate în hărțile oficiale publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Autoritățile atenționează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate, avertizarea și hărțile pot fi actualizate.

În acest context, specialiștii formulează mai multe recomandări pentru populație.

Pentru șoferi, se recomandă adaptarea vitezei la condițiile de drum, evitarea frânărilor bruște, păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față, precum și evitarea manevrelor riscante sau a depășirilor inutile. Totodată, este important ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă corespunzătoare.

Pentru pietoni, este indicată purtarea încălțămintei cu talpă antiderapantă, evitarea deplasărilor rapide și acordarea unei atenții sporite suprafețelor alunecoase. De asemenea, se recomandă utilizarea balustradelor și sprijinirea pe suprafețe stabile, acolo unde este posibil.